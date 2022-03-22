Восьма серія під Чорнобаївкою, росіянки перепродують прокладки в Інтернеті та народження муфлонів: позитивні новини за 22 березня

Восьма серія під Чорнобаївкою, росіянки перепродують прокладки в Інтернеті та народження муфлонів: позитивні новини за 22 березня

Новина, яка точно увійде в історію, - це восьма ганебна поразка російських окупантів під Чорнобаївкою.

В Україні триває 27 доба героїчного протистояння проти російських загарбників, та українці обов'язково вірять у перемогу ЗСУ. І в цьому їм допомагає гумор, який піднімає бойовий дух, завзяття та сили до боротьби.

ТСН.ua зібрав позитивні події, які трапилися впродовж 22 березня в Україні та світі загалом.

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ЗСУ у вівторок, 22 березня, уже увосьме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські загарбники зберігають свою військову техніку. Скльки вдалося знищити ворожої техніки невідомо. Напередодні, у понеділок, 21 березня, українські захисники всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці під Херсоном.

Зазначимо, що Чорнобаївка - прокляте місце для окупантів. В аеропорту українстькі військові постійно розбивають ворожу техніку. Втім, це роблять і самі росіяни. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що росіяни самі вдарили по своїй техніці, здійснивши невдалий пуск ракети ППО.

"Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа. Коротше, Чорнобаївка 7,5”, - написав він.

В Росії заявили про "несподіваний український слід" у пандемії COVID-19

Депутати Ліберально-демократичної партії Росії ("ЛДПР") у пандемії коронавірусу в Кремлі знайшли "несподіваний український слід". Відео із заявою Андрія Діденка поширили російські засоби масової пропаганди.

Він каже, що це було окремим напрямком дослідження в українських біологічних лабораторіях, які фінансуються США. За словами представника "ЛДПР", Пентагон виділяв кошти на поширення COVID-19 через "перетинчастокрилих, рукокрилих кажанів та гризунів".

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В Одеському зоопарку народилося вісім маленьких муфлонів

Життя триває і під час війни. У вівторок, 22 березня, в одеському зоопарку повідомили, що у них з'явилися на світ вісім маленьких муфлонів. "Життя триває! В Одеському зоопарку з'явилися на світ дитинчата муфлонів. Вісім маленьких муфлонів почуваються добре і добре годуються", - йдеться у повідомленні.

Зауважиом, баран аргалі, баран дикий, аргалі, муфлон європейський (Ovis musimon Linnaeus, 1758, або Ovis ammon musimon) — вид роду баран (Ovis) родини бикових (Bovidae). Жуйна парнокопитна рогата тварина.

Одеський зоопарк/Facebook

Російські окупанти крадуть одяг ЗСУ

ЗСУ взяли в полон підполковника російських окупантів Олекскандра Кошеля. Під час особистого огляду бійці бригади ЗСУ з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками "Збройні Сили України". Промовистий доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси й шкарпетки ЗСУ кращі за спідню білизну перехваленої "другої армії світу".

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Під Броварами загарбникам вдалося знешкодити дорогущими ракетами теплицю, гній і козу

По коровах, козах, розсаді і мирних будинках - ракетами вартістю кілька мільйонів доларів. Під Броварами по звичайних сільських хатах двічі вдарили ракетними комплексами "Іскандер". У вирві, яка залишилася післю удару, лежить вбита коза – домашня тварина стала єдиною, хто загинув під час обстрілу, але постраждав хлопчик.

Власник розбомблених теплиць та тварин, що вижили, Юрій з майже знищеної хати нікуди не збирається. Для окупантів всіх, абсолютно всіх, має на тепер лише одне побажання. "Щоб вони здохли", - каже чоловік.

В Росії почали перепродувати прокладки через Інтернет

Багато росіянок почали скуповувати прокладки та тампони, хвилюються, що в країні скоро може бути їх дефіцит. Через ажіотаж дифіцит на ці товари створюється штучним шляхом. І на російському ринку з'явилося багато перекупників, які продають на Avito (аналог ОЛХ) звичайні прокладки фірми Always вдвічі дорожчі.

За пачку з 32 штук просять зараз від 2000 до 4000 рублів. Прокладки Always продавці оцінювали в середньому по 500 рублів за пачку, деякі продають цілими упаковками на кілька пачок по 5000 рублів, це при тому, що в середньому пачка таких прокладок у магазині зараз коштує 170 рублів.

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