Восьмі роковини трагедії в Одесі: українські військові попереджають про можливі провокації з боку Росії та Предністров'я

Восьмі роковини трагедії в Одесі: українські військові попереджають про можливі провокації з боку Росії та Предністров'я

В Одесі завтра, 2 травня, будуть згадувати восьму річницю трагічних подій 2014 року, коли відбулося протистояння між проросійськими активістами і українськими патріотами.

Тоді внаслідок вуличних боїв та пожежі у Будинку профспілок загинули 48 людей, десятки отримали травми.

ТСН.ua розповідає про рокові події того дня.

Що відбулося 2 травня 2014 року

В Одесі відбулися протистояння між проросійськими активістами і українськими патріотами. Сутички були наймасовішими за новітню історію Одеси. Вони почалися біля Соборної площі, де проукраїнські активісти разом із футбольними ультрас мали розпочати марш "За єдину Україну".

Однак на них напала група людей з "Антимайдану", котра використовувала шумові гранати та зброю. Тоді в центрі міста загинули шестеро людей. Зрештою проросійські прихильники почали відступати і збиратися на Куликовому полі, де було наметове містечко. Частина проросійськи налаштованих людей забарикадувалась у торговому центрі.

На Куликовому полі від коктейлів Молотова спочатку запалали намети, а згодом вогонь перекинувся і на будівлю Будинку профспілок, де вирішили сховатися антимайданівці. Внаслідок отруєння чадним газом та падіння з висоти загинули ще 42 людини.

facebook.com/Вячеслав Аброськін

За даними експертів, пожежа на барикаді, яка була розташована біля центрального входу в Будинок профспілок, а також у самій будівлі, почалася із "внутрішньої сторони, коли особи, які перебували в приміщенні, почали кидати пляшки, щоб таким чином унеможливити потрапляння до них їхніх супротивників.

У Раді Європи говорили про змову міліції та сепаратистів під час тодішних кривавих сутичок.

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Щороку в Одесі вшановують пам'ять про загиблих

Під час масових заходів з приводу вшанування пам'яті нерідко виникають провокації. Забороняється використовувати антиукраїнську символіку .

Про те на Куликове поле під час масових заходів 2 травня 2019 року все одно прийшли провокатори в одязі з радянськими знаками та російським триколором, проте вже за кілька хвилин вони поясняли свій вчинок у райвідділку.

Заходи безпеки

Щороку поліція та Нацгвардійці посилено працюють 2 травня. Під час війни Росії проти України ворог може готувати провокації та втягнути в них навіть Придністров’я. Про це стало відомо з випуску міської газети "ПМР", яка датована 2 травня 2022 року.

Reuters

“Напередодні 2 травня продовжується кампанія з розхитування Одеси, прикордонних регіонів та спроб підбурення проросійських сил. Так, оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку – тираж газети “Приднестровье” від 2 травня 2022 року із нібито офіційним зверненням жителів Придністров’я до Путіна із проханням про захист від нападу ЗСУ. Наданням розголосу цієї провокації дії ворожих сил дискредитовано”, — зазначив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Нагадаємо, що жителі невизнаного Придністров'я тікають до Одеси, бо довіряють ЗСУ.

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