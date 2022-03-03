Восьмий день війни: головні тези з нового відеозвернення Зеленського

Президент наголосив, що усі лінії нашої оборони збережені, на жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху.

Сьогодні, 3 березня, вже восьмий день війни, яку розпочала Росія проти України. Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців.

Про що говорив очільник нашої держави - ТСН.ua зібрав головні тези виступу.

"Перші години і дні повномасштабної війни були дійсно дуже складними, але ми були єдиними, а отже сильними, а отже вистояли. І далі так і буде, і далі стоїмо. Стоїмо так, що окупанти змушені були міняти свою тактику. Ракетно-бомбові удари Росії по українських містах - це зізнання, що не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі", - сказав Зеленський.

З еленський заявив, що Україну "атакував новий вірус з манією величі" і порівняв танки РФ із сараною.

Усі міста, по яким вночі бив ворог, вистояли - нічого ми їм не віддали. Не віддамо і Одесу.

"Київ вистояв цю ніч і ракетний удар. Спрацювала наша повітряна оборона. Херсон, Ізюм, усі інші міста, по яким окупанти били із повітря, били сильно, потужно. Нічого їм не віддали. Чернігів, Суми, Миколаїв тримають оборону. Одеса - вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря, бо вони дно", - заявив очільник нашої держави.

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Зеленський звернувся до окупантів: "Немає такої зброї, яку б ви не використали проти вільних громадян України".

"Ви прийшли руйнувати наші міста, знищувати наших людей, забирати в нас все, що нам так дорого. Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі, ви залишаєте нас без ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку ви не використали б проти нас - проти вільних громадян України", - зазначив він.

Зеленський заявив, що Росія відшкодує нам втрати за кожну зруйновану будівлю.

Також президент запевнив, що держава навіть в умовах війни повністю виплатить українцям проіндексовані пенсії.

"Українці в усіх регіонах, які обпалені війною отримають від нас все необхідне. Координаційні штаби працюють. Справжні гуманітарні вантажі в дорозі", - зазначив президент. Він додав, що уряд підготував і грошову допомогу, для тих хто опинився без роботи в гарячих точках.

"Наш уряд вже підготував спеціальну програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз, через війну, там де бойові дії: кожен найманий працівник, кожен ФОПовіць, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримати по 6,6 тисячі грн без жодних умов", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що пенсіонери матимуть вчасні виплати.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: