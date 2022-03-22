Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ввосьме: ЗСУ знову "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці, де окупанти зберігають військову техніку

Дата публікації
Перегляди
183к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ввосьме: ЗСУ знову "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці, де окупанти зберігають військову техніку

uk.wikipedia

Зазначимо, що Чорнобаївка - прокляте місце для окупантів.

ЗСУ у вівторок, 22 березня, уже увосьме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку. 

Про це у Facebook повідомляє повітряне командування "Схід". 

"8 серія 1 сезону. Без перерви на рекламу", - поіронізували українські захисники.

Кількість знищеної ворожої техніки уточнюється. 

Нагадаємо, у понеділок, 21 березня, українські захисники всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці під Херсоном, де російські окупанти часто зберігають військову техніку. 

Зазначимо, що Чорнобаївка - прокляте місце для окупантів. В аеропорту наші військові постійно розбивають ворожу техніку. 

Раніше там було знищено командувача восьмої загальновійськової армії Південного воєнного округу Російської Федерації.

Читайте також:

У ворога відбили селище Макарів – яка нині ситуація у Київській області

У ворога відбили селище Макарів – яка нині ситуація у Київській області
Наступна публікація