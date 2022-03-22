Ввосьме: ЗСУ знову "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці, де окупанти зберігають військову техніку

Ввосьме: ЗСУ знову "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці, де окупанти зберігають військову техніку

Зазначимо, що Чорнобаївка - прокляте місце для окупантів.

ЗСУ у вівторок, 22 березня, уже увосьме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

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Про це у Facebook повідомляє повітряне командування "Схід".

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Кількість знищеної ворожої техніки уточнюється.

Нагадаємо, у понеділок, 21 березня, українські захисники всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці під Херсоном, де російські окупанти часто зберігають військову техніку.

Зазначимо, що Чорнобаївка - прокляте місце для окупантів. В аеропорту наші військові постійно розбивають ворожу техніку.

Раніше там було знищено командувача восьмої загальновійськової армії Південного воєнного округу Російської Федерації.

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