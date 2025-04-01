Востаннє таке було 14 березня: Росія вночі не атакувала Україну ударними безпілотниками

Російський «Шахед»

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Росія у ніч проти 1 квітня не атакувала Україну ударними безпілотниками.

Про це пишуть моніторингові канали та зазначають, що востаннє таке було 14 березня.

«Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить», — зазначає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Водночас на офіційних ресурсах Повітряних сил повідомлялося лише про загрозу авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, Росія призупинила масовані ракетні атаки. Замість ракет Росія використовує більш дешеву, але не менш руйнівну альтернативу. Колишній речник Генштабу, військовий експерт Владислав Селезньов звертає увагу на те, що прямі влучання декількох дронів еквівалентні потужності ракети. Як відомо, масовані ракетні атаки ворог останніми днями поставив на певну паузу.