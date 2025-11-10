ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Війна
438
1 хв

Вовчанськ фактично знищений: українські сили утримують позиції серед руїн

Українські військові утримують позиції в південній частині міста попри знищення інфраструктури.

Віра Хмельницька
Вовчанськ фактично знищений: українські сили утримують позиції серед руїн

Ситуація у Вовчанську залишається критичною

Ситуація у Вовчанську Харківської області залишається критичною — місто майже вщент зруйноване та нагадує Авдіївку чи Волноваху після запеклих боїв.

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов так прокоментував ситуацію у Вовчанську, передає «Київ 24».

Нині у Вовчанську практично неможливо облаштувати нові позиції — від міста майже нічого не залишилося.

«Там просто ніде поставити позицію. Українські сили тримають оборону в південній частині міста, там, де фізично ще щось залишилося, де можна хоч якось облаштуватися», — зазначив Трегубов.

Він підкреслив, що головне завдання зараз — втримати контроль над тими руїнами, які ще залишаються під українським прапором, і не допустити подальшого просування російських військ.

Нагадаємо, після удару по Бєлгородській дамбі та втрат ворога ситуація на Харківщині змінюється не на користь окупантів. Про це раніше повідомили в 16-му армійському корпусі Збройних сил України.

