- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 438
- Час на прочитання
- 1 хв
Вовчанськ фактично знищений: українські сили утримують позиції серед руїн
Українські військові утримують позиції в південній частині міста попри знищення інфраструктури.
Ситуація у Вовчанську Харківської області залишається критичною — місто майже вщент зруйноване та нагадує Авдіївку чи Волноваху після запеклих боїв.
Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов так прокоментував ситуацію у Вовчанську, передає «Київ 24».
Нині у Вовчанську практично неможливо облаштувати нові позиції — від міста майже нічого не залишилося.
«Там просто ніде поставити позицію. Українські сили тримають оборону в південній частині міста, там, де фізично ще щось залишилося, де можна хоч якось облаштуватися», — зазначив Трегубов.
Він підкреслив, що головне завдання зараз — втримати контроль над тими руїнами, які ще залишаються під українським прапором, і не допустити подальшого просування російських військ.
Нагадаємо, після удару по Бєлгородській дамбі та втрат ворога ситуація на Харківщині змінюється не на користь окупантів. Про це раніше повідомили в 16-му армійському корпусі Збройних сил України.