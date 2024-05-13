"Вовчанськ перетворюється на Бахмут" – начальник поліції Харківщини про авіаудари по місту

Окупанти продовжують наступ у Харківській області. Місто Вовчанськ перебуває під постійними авіаударами ворога і "перетворюється" на Бахмут чи Мар'їнку. За три дні від початку російського наступу Вовчанськ "постраждав так, як не страждав від 2022 року".

Про це в ефірі "Українського Радіо" заявив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

За його словами, росіяни використовують велику кількість керованих авіаційних бомб для ударів по місту.

"Це бомба вагою 250, а то й 500 кілограм, яка може знести багатоповерхову будівлю. У якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку", - наголосив Тимошко.

Тимошко каже, що росіяни застосовують тактику випаленої землі, коли спочатку йде обстріл певної території артилерією, КАБами, а потім вони заходять на цю територію.

Начальник поліції Харківської області закликав людей евакуюватися.

Вовчанськ розташований на півночі Харківської області біля кордону з Росією.

Вовчанськ на мапі

Нагадаємо, мешканці Вовчанська, яким вдалося вирватися з полону та евакуюватися, розповіли, що окупанти три дні тримали їх у підвалі і погрожували вбити (відео).

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