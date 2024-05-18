Вовчанськ під постійним вогнем: з'явилися моторошні кадри напівзруйнованого міста

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив шокуючі кадри з Вовчанська Харківської області, який перебуває під постійним обстрілом російських військ.

З'явилися жахливі фото з Вовчанська на Харківщині, які демонструють масштаби руйнувань та спустошення, які принесла війна в це колись мирне українське місто.

Відповідні знімки журналіст Юрій Бутусов оприлюднив у своєму Telegram.

"Так зараз виглядає місто Вовчанськ у Харківській області, що перебуває під постійним вогнем противника. Незмінна тактика російської гнилі - зробити міста і землі непридатними для життя", - написав Бутусов у своєму дописі.

На оприлюднених кадрах видно зруйновані будинки, понівечену інфраструктуру та вулиці, всіяні уламками. Місто, яке ще рік тому жило звичним життям, тепер перетворилось на руїни через атаки російських окупантів.

Журналіст наголошує, що така тактика є незмінною для російських військ - перетворювати захоплені міста і землі на непридатні для життя: "Де "русский мир", там смерть і розруха".

Як виглядає Вовчанськ на Харківщині (6 фото)

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили.

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