"Вове П. лично в руки": українці скинулись на дрони-камікадзе і тепер залишають для ворога послання на їхніх крилах

Оголосивши збір на смертоносні пташки, спільний проєкт Мінцифри, Генштабу та Держспецзв'язку "Армія дронів" навіть не очікував, що лише за кілька днів українці накидають у банку понад 60 мільйонів гривень. На них закупили кілька десятків ударних безпілотників. Але перед відправленням на фронт, як того і побажали донатори, кожну пташку підписали фразами, адресованими окупантам, йдеться в ТСН.

Дрони-камікадзе залітають аж на 30 кілометрів у тил до ворога і, врізаючись у ціль, нищать усе навколо себе. Управляють ними дистанційн, вже добре навчені українські бійці. Виявивши піхоту, бункери, склади чи військову техніку ворога, армійці ставлять точку на мапі, і далі атака камікадзе стає вже повністю автоматичною.

Нова партія дронів-камікадзе вже успішно нищить ворога на фронті. На крилах українці залишають побажання оркам - тут і привіти Кобзону, і вітання-помсти від територій, на яких звірствували рашисти.

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Такі написи українці замовляли, скидуючись на ці ударні пташки. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ще не так давно кликав ТСН показати сотні розвідувальних дронів, які відправили на фронт. Тепер хвалиться новим досягненням українців. «Це суто українці, вони зібрали більше ніж 60 мільйонів. Це одні з найкращих дронів, вони літають до 30 км, вони добре керуються з автоматичним наведенням на ціль, і наші Збройні сили їх активно використовують і чекають для того, щоб наближати нашу перемогу», - каже він.

Наближати нашу перемогу допомагав і відомий банкір, який лише одними написом у соцмережах підбурив своїх клієнтів донатити на дрони-камікадзе. Він вдячний і вражений одночасно зорганізованістю українців. Разом із міністром цифрової трансформації уважно читає на дронах усі привіти рашистам. «Мені ще сподобалося – дуже багато передають вітання Кобзону, я теж хотів би передати йому вітання, і всім, хто отримає ці пташки… Я приготував напис – «Вове П. лично в руки». Я впевнений, що наші славні ЗСУ здійснять це дуже влучно», - каже Олег Гороховський.

Кілька десятків дронів-камікадзе ось-ось полетять в один бік: врізаючись у ворожі склади, техніку та в самих орків. А от прочитати привіти від українців зможуть хіба ті, хто тікатиме із загарбаної української території.

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