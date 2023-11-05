"Вовк може полювати й наодинці": Хоренко про те, що робитиме після відставки з ССО

Хоренко заявив, що шкодує, що не завершив операцій, які планував.

Генерал Віктор Хоренко після звільнення з посади командувача ССО піділився головними принципами своєї роботи та заявив, що не збирається гратися в політику.

Про це йдеться в дописі "Сім тез бойового генерала Віктора Хоренка", опублікованому пресслужбою Сил спеціальних операцій (ССО).

7 тез бойового генерала Віктора Хоренка:

1. "Є багато непоганих керівників в кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду.

2. Щоб зрозуміти, як долати ворога – треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох.

3. Основна моя мета – боротися з ворогами України. Я не знаю чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся.

4.Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя – помста ворогам України.

5. Головне для мене – бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцями. Це основне – вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися.

6. Про що я можу жалкувати – так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей.

7. Важко будучи вожаком покидати свою зграю. Та вовк може полювати і наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає".

Нагадаємо, 3 листопада президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій. Полковника Сергія Лупанчука призначено но цю посаду замість генерала Віктора Хоренка.

Як виявилося, таке кадрове рішення стало несподіванкою як для самого Віктора Хоренка, так і для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. ТСН.ua розбирався у деталях цієї кадрової перестановки.

Зазначимо, що Віктор Хоренко днями дав велике інтерв'ю ТСН і розповів про операції ССО.