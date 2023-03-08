"Вовки Да Вінчі" мстять росіянам за смерть свого командира снарядами з підписом "Герою слава" (фото)

"Вовки Да Вінчі" артилерійським вогнем мстять ворогам за смерть свого героїчного командира Дмитра Коцюбайла.

Українські захисники батальйону "Вовки Да Вінчі" під Бахмутом мстять ворогові за смерть свого командира – Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Бійці перед залпом пишуть на снарядах "Герою слава".

Про це повідомляє 67-ї омбр ДУК у Facebook.

"За Комбата, за націю, за перемогу! "Вовки Да Вінчі" артилерійським вогнем перегризають горлянки ворожій нав**очі на підступах до Бахмута за свого вожака. Ніхто не втече від праведної мсти. Слава Україні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 березня у боях під Бахмутом загинув легендарний боєць, герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

Пізніше стали відомі подробиці загибелі Героя. Дмитро загинув на очах військових фотографів.

Президент Володимир Зеленський назвав загиблого Героя "людиною-символом і людиною-хоробрістю" і нагадав, що Дмитро – один із наймолодших героїв України.

Прощання з "Да Вінчі" відбудеться 9 березня в його рідному селі на Івано-Франківщині. Поховають Героя 10 березня у Києві.

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