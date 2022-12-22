Воєн може бути більше: у Польщі назвали країни зі "списку російських цілей"

Розмови про гарантії безпеки Росії є фатальною стратегічною помилкою, кажуть у польському МЗС.

Якщо зараз не зупинити Росію, яка напала повномасштабно на Україну, є 100% гарантія, що воєн буде більше.

Про заявив віцеміністр закордонних справ Павел Яблонський у розмові з журналістами RMF FM.

Він заявив, що розмови про гарантії безпеки Росії є фатальною стратегічною помилкою, оскільки РФ не загрожує напад з боку НАТО чи України. Навпаки Кремль провокує агресією.

Також читайте США мають три варіанти закінчення війни в Україні – WP

"Гарантії того, що Росія не нападе на нас, потрібні радше нам. Росія сьогодні не є надійною стороною, її мета не в тому, щоб припинити війну і встановити мир", – наголошує Яблонський.

Водночас, заступник глави МЗС не погодився з думкою, що в Україні триває Третя світова війна. Він пояснив, що хоч проти України і воюють РФ та Білорусь, "бойові дії не поширилися за межі території України".

"Поки що ні про яку світову війну не може бути й мови, бо тут залучено не більше країн, ніж Росія та Білорусь. Величезна кількість країн, звичайно, підтримують Україну політично, військово, фінансово, але ці бойові дії ще не поширилися за межі території України", - зазначив він.

Утім, заступник голови польської дипломатії визнав, "якщо ми не зупинимо Росію, у нас є 100% гарантія, що воєн буде більше". За словами Яблонського, Польща та країни Балтії також перебувають у "російському списку цілей".

Також читайте У Польщі пояснили, чому так потужно допомагають Україні у війні

"Ці амбіції, ненаситний апетит російського тирана, який бажає територіально контролювати найширшу частину земної кулі, здаються, на наш погляд, ірраціональними", – додав польський дипломат.

Нагадаємо, керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що Росія планує вторгнутися до Молдови 2023 року, а реалізація цього сценарію залежить від розвитку війни в Україні.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун назвав заяву Молдови щодо ймовірного нападу Росії 2023 року критичною.

Натомість, як вважає військовий оглядач Денис Попович, російська загроза є реальною для Молдови, а стан молдовської армії бажає кращого.

Своєю чергою прем'єр-міністр Косова Альбін Курті каже, що Росія розпалює ще й конфлікт між частково визнаною державою Косово та Сербією через провал війни в Україні.

Тим часом у Польщі заявили про високу ймовірність війни за своєю участю.

Читайте також: