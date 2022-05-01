Воєнна люстрація: Україна стоїть на порозі "заборони" політиків за приналежність до однієї із проросійських партій

Воєнна люстрація: Україна стоїть на порозі "заборони" політиків за приналежність до однієї із проросійських партій

Адептів і прихильників "русского міра" в Україні може чекати спеціальна «люстраційна операція».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким буде поставлено хрест на кар’єрі членів із десятка партій, їм планують заборонити балотуватися у будь які ради: від сільської до Верховної, йдеться в ТСН.

Таку ініціативу назвали очищенням влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій. На час війни рішенням РНБО діяльність тієї ж опоплатформи імені Медведчука та ще 11 партій призупинена. Закон про військовий стан дозволяє державі це робити, але на час війни.

Тому, так би мовити, опозиційні депутати у ВР вже передбачаючи перемогу України маскують свою одіозну «ОПЗЖ» під інші абревіатури. Але ж опозиційна платформа – це не лише Ілля Кива та Віктор Медведчук, які сиділи у Верховній Раді в Києві. Із окупацією Енергодару, російські окупанти призначили в місто свого керманича, депутата міської ради від «ОПЗЖ» Андрія Шевчика. А у Мелітополі депутатка із «ОПЗЖ» Галина Данильченко очолила окупаційну владу міста.

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Лише в Держбюророзслідувань наразі відкрито більше 200 кримінальних справ за державну зраду і кількість викритих колаборантів при владі зростає у режимі реального часу.

У цьому плані і цікава для дискусії, так би мовити, післявоєнна люстрація. Такого в країні ще не було, коли лише за причетність до ряду політичних партій може бути закритий шлях у політику, а це не лише однопартійці Медведчука, тут і комуністи і соціалісти й регіонали. Заборонять і так званим «Нашим», йдеться про партію Євгена Мураєва, який весь час транслював російський наратив, що виною повномасштабному вторгненню Путіна є «неправильние решения України». Під забороною партійці блогера з Іспанії Шарія. Сам він має підозру від СБУ у державній зраді, а його читачі вибухам у Києві радіють більше, аніж затопленню російського військового човна.

Однак можлива заборона партій – це більше, аніж одіозні обличчя тих партій. У разі ухвалення законопроєкту, заборонять обиратися тисячам власників партійних квитків по всій країні.

Станом на липень 2013 року лише в «Партії регіонів» нараховували до півтора мільйона її членів. А що робити із колишніми членами, такими, як наприклад Олексій Гончаренко чи Дмитро Разумков. Політ силу вони змінили давно, але вона все одно лишається в їх досьє. Також, в законопроекті особливі акцент на засновників скандальних партій.

Воєнна люстрація: кому з депутатів заборонять працювати у політиці

І тут ще цікавіше. Так як під дію заборони балотуватися може потрапити Петро Порошенко. Якщо згадати історію – він взагалі один зі співзасновників партії «Трудова солідарність України», яка пізніше і змінила назву на «Партію регіонів».

Якщо згадати люстрацію посадовців в період 2014 року , то чимало із них оскаржували заборону працювати в державних органах тим, що це порушення конвенції із прав людини.

Однак люстрація – це не гільйотинна. Це всього лиш позиція держави, коли вона чітко заявляє, що на найближчі 10 років ми не потребуємо у послугах певних категорій осіб. І такі процедури вписані на законодавчому рівні у тій же Польщі, Чехії чи Литві.

Однак ми можемо стати першою країною в Європі, де можуть закрити політичне майбутнє усім її членам, всього лиш за приналежність до однієї із проросійських партій.

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