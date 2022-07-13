"Воєнні дії прискоряться": астрологи назвали місяць, коли війна почне сходити нанівець

За прогнозами астрологів, війна в Україні почне вщухати від осені, але наразі треба бути готовим до напруження ситуації.

Не виключено, що події війни розгортатимуться на користь України.

Такий прогноз дали астрологи Олексій і Ганна Суханови, повідомляє "Уніан".

"Ми схиляємося до того, що в липні воєнні дії прискоряться. Можливо, відбудуться якісь важливі події, які поки не враховуються військовими аналітиками, і нові події виступлять "прискорювачами" воєнних дій", – повідомили астроексперти.

За їхніми прогнозами, якщо зараз обстрілів може бути більше, то від осені ситуація в Україні трохи стабілізується і бойові дії почнуть сходити нанівець.

Нагадаємо, астрологиня Ольга Медвецька прогнозує, що найзапеклішою війна буде в останній тиждень липня і першій половині серпня. Водночас Україна поступово набирає сили і перевага буде вже її боці.

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