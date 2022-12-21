Воєнні плани Росії: які зміни в російській армії анонсував Шойгу

Очільник Міноборони РФ заявив про підготовку до нового наступу на територію України.

На розширеному засіданні колегії Міноборони РФ у середу, 21 грудня, очільник військового відомства держави-агресорки Сергій Шойгу доповів про готовність російських збройних сил продовжувати війну в Україні та анонсував низку запланованих змін в армії.

ТСН.ua зібрав головні тези виступу очільника російського Міноборони.

Про "протистояння" НАТО

На початку свого виступу російський міністр оборони заявив, що під час війни в Україні армії РФ протидіють "об'єднані сили Заходу". Як приклад, він навів інформацію, як "понад 500 супутників США та НАТО працюють на користь ЗСУ, зокрема понад 70 військових".

Також Шойгу оголосив про намір посилити російську армію на північно-західному напрямку через "нарощування військового потенціалу НАТО" біля кордонів Росії.

Необхідність цього кроку очільник військового відомства країни-агресорки пояснив тим, що Північноатлантичний альянс розширюється за рахунок Фінляндії та Швеції.

Окрім того, на його думку, необхідно створити два міжвидові стратегічні територіальні об'єднання збройних сил - Московський та Ленінградський військові округи.

Про мобілізацію та новий наступ

Шойгу заявив, що часткова мобілізація в Росії була проведена для "стабілізації обстановки, захисту нових територій та проведення подальших наступальних дій".

Він визнав, що під час мобілізації довелося зіткнутися з "певними труднощами", пояснивши їх тим, що мобілізаційні плани в Росії не впроваджувалися від часів Другої світової війни.

Російський міністр запевнив, що "часткова мобілізація дозволила підвищити бойові можливості військ та активізувати бойові дії".

Про нове "гарматне м’ясо"

Шойгу вважає, що потрібно довести чисельність російської армії до 1,5 мільйона осіб.

За словами очільника військового відомства країни-агресорки, у півторамільйонній армії повинно бути щонайменше 670 тисяч контрактників.

Також Сергій Шойгу запропонував поетапно збільшити вік призову громадян від 18 до 21 року. Граничний вік призовників повинен становити до 30 років.

Водночас планується забезпечити можливість "за бажанням громадян вступати на військову службу за контрактом з першого дня приходу на службу".

Шойгу додав, що до кінця поточного року треба довести кількість контрактників до 521 тисячі з урахуванням заміни в угрупованнях мобілізованих та комплектування нових формувань.

Про нові підрозділи ЗС РФ

Шойгу висловив намір сформувати 3 мотострілкові дивізії, зокрема у складі загальновійськових об'єднань у Херсонській та Запорізькій областях, а також армійський корпус у Карелії.

Також у російській армії збираються:

переформувати в мотострілкові дивізії 7 мотострілкових бригад у Західному, Центральному, Східному військових округах та на Північному флоті;

у Повітряно-десантних військах додатково сформувати 2 десантно-штурмові дивізії;

для кожної загальновійськової (танкової) армії створити змішану авіаційну дивізію та бригаду армійської авіації чисельністю 80-100 бойових гелікоптерів;

додатково сформувати 3 управління авіаційних дивізій, 8 бомбардувальних авіаполків, 1 винищувальний авіаполк, 6 бригад армійської авіації;

для створення артилерійського резерву на стратегічних напрямках сформувати 5 артилерійських дивізій військових округів та артбригади великої потужності;

у берегових військах ВМФ на базі наявних бригад морської піхоти сформувати 5 дивізій морпіхів.

Про нове озброєння

Шойгу заявив, що на користь "спецоперації" постачання найбільш затребуваних в армії озброєнь перенесли з 2024-2025 років на 2023-й. Він також повідомив, що обсяг фінансування цього року дозволив наростити постачання зброї до військ на 30%.

Також міністр оборони РФ оголосив, що російська "ядерна тріада" поповнилася першим стратегічним бомбардувальником Ту-160М.

У подальших планах російської армії:

поставити на бойове чергування в РВСН 22 пускові установки з міжконтинентальними балістичними ракетами "Ярс", "Авангард" та "Сармат";

прийняти до складу авіаційних стратегічних ядерних сил 3 стратегічні ракетоносці Ту-160М;

прийняти до складу флоту атомний підводний крейсер проєкту "Борей-А" "Імператор Олександр III", а також 4 підводні човни та 12 надводних кораблів;

наростити постачання високоточних гіперзвукових ракетних комплексів "Кинджал" і "Циркон".

Нагадаємо, на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ у середу, 21 грудня, президент держави-агресорки Володимир Путін зробив декілька заяв, які стосуються війни в Україні та посилення військового потенціалу російської армії.

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