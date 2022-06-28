Воєнні збори, провокації та підготовка розвідників: Генштаб ЗСУ розповів про плани білоруської армії

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію у Білорусі на тлі припущень про ймовірність нового вторгнення.
На Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 червня.
Від 28 червня до 16 липня цього року, у Жлобинському районі Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними.
Генштаб не виключає проведення демонстративних і провокаційних дій білоруською армією в прикордонних з Україною районах. Також окремі військові підрозділи Білорусі можуть вести розвідку, аби уточнити позиції і характер діяльності українських військ.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти готують на території Білорусі диверсійно-розвідувальні групи, які планують перекинути до України.
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