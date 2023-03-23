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Воєнні злочинці: Гіркін попередив окупантів про сумну долю після поразки РФ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Воєнні злочинці: Гіркін попередив окупантів про сумну долю після поразки РФ

Терорист заговорив про те, що у так званої "СВО" немає жодного правового статусу.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що російські окупанти, яких відправили на війну в Україну, є воєнними злочинцями.

Про це Гіркін сказав у своєму Telegram-каналі.

Він заговорив про те, що у так званої "СВО" немає правового статусу.

"З точки зору законодавства, вся так звана "СВО" – це взагалі невідомо що. Просто невідомо що. У військ, які зараз воюють на фронті, немає жодного правового статусу. Тому, якщо "СВО" закінчиться поразкою, жоден військовий не зможе говорити, що він виконував накази, оскільки юридично він навіть не мав права його виконувати. Ну як військовий, коли не оголошено війну, може стріляти у представника іншої держави? Він злочинець", – сказав Гіркін.

Раніше терорист Гіркін спрогнозував ганебний провал Росії у боях за Бахмут. Також він закликав Кремль посадити іншого воєнного злочинця – власника ПВК "Вагнер" Євгнена Пригожина.

Розслідувач Bellingcat розповідав про те, чому Гіркіна досі не покарали за критику війни. На думку російського правозахисника Марка Фейгіна, Гіркін діє під кураторством ФСБ.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1043
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