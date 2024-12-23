"Хто на машинах – розстрілювати": Третя штурмова бригада оприлюднила відеодокази злочинів РФ

На записі чутно, як російський командир наказує своєму підлеглому розстрілювати цивільні автівки, вбивати місцевих жителів та катувати їх.

Третя штурмова бригада оприлюднила відеодокази воєнних злочинів, які російські окупанти скоїли у селищі Невське на Луганщині. На записі зафіксовано, як Олег Ігорьович Рудаков, відомий під позивним “Рудік”, віддає злочинні накази через радіозв’язок.

Як повідомили у бригаді, відео було вилучено з телефону одного з російських військових.

Зокрема, один із російських військових зафільмував момент, коли їхні підрозділи заходили в Невське. При цьому публічні заяви російського командування про повну окупацію населеного пункту були неправдивими. Це підтверджують самі військові.

“Там по телевізору показали, що ми його вже взяли два дні назад. А ми тут ще бігали”, – говорить окупант на відео.

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На записі також чути, як Рудаков через радіозв’язок спілкується з військовим із позивним “Юрист”, який перебував ближче до лінії фронту. Рудаков наказує своєму підлеглому розстрілювати цивільні автівки, вбивати місцевих жителів та катувати їх.

“Слива Рудику, нехай місцевих в’яже, хто на машинах – усіх розстрілюйте. Треба всіх скрутити, зв’язати та катувати”, – звучить у наказі.

Окрім цього, бійці Третьої штурмової бригади отримали перехоплення радіопередач групи Рудакова, де підтверджуються накази щодо “зачистки” цивільних.

“Хто мене чує, наказ: місцевих зачистити, зачистити, зачистити”, – звучить у радіопередачі.

За даними розслідування, Рудаков раніше неодноразово був судимий. Його батько повідомив, що син перестав виходити на зв’язок близько трьох місяців тому після повторного відправлення в Україну.

Бійцям вдалося також отримати записи, що підтверджують нелюдське ставлення російського командування до власних солдатів.

У Третій штурмовій наголосили, що ці матеріали можуть бути використані як доказова база у міжнародному суді для притягнення російських військових до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Нагадаємо, що окупанти на Донеччині стратили чотирьох бійців 110 окремої механізованої бригади ЗСУ, які здалися в полон. Черговий воєнний злочин зафіксовано на Времівському напрямку.