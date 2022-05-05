"Воєнних способів немає": Арестович заявив, що Путін відкидає всі варіанти звільнення людей з "Азовсталі"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на сьогодні немає воєнних способів звільнити людей з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Президентові Росії Володимирові Путіну пропонували різні варіанти, зокрема обмін усіх полонених окупантів, проте він ці пропозиції відкидає.

Арестович закликав ділитися ідеями, що ще можна запропонувати світовій спільноті, "щоб вирішити цю проблему".

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 5 травня.

"Ми ж дорослі люди, ми розуміємо, що воєнних способів немає. При тому що хіба що втручання армії США якесь або НАТО, або Туреччини. Воєнний метод – настільки нереальний варіант в цих умовах, наскільки пропозиції української армії якось звільнити. Як?" – розповів Арестович.

"Ми відкриті до пропозицій. Якщо в когось народяться ідеї – тут усі методи хороші – ми готові з задоволенням вислухати, що ще можна запропонувати світовій спільноті, щоб вирішити цю проблему. Тому що, те що я бачу – перепробували ми всі варіанти в результаті всіх мозкових штурмів, які були проведені", – додав радник голови президентського офісу.

На запитання Фейгіна про те, чи пропонували Путіну зняти якусь частину санкцій за звільнення людей з зводу, Арестович відповів: "Я не знаю таких подробиць. Але з того, що я бачу просто по роботі команди – це нескінченні мозкові штурми. Умовно кажучи, я чую, як поряд говорять по телефону там: "Маріуполь, Маріуполь, Маріуполь, Маріуполь".

"Я так зрозумів, що пускали всі варіанти. Але от один з варіантів, про які говорили офіційно – обміняти всіх російських полонених, а в нас їх сотні, віддати всіх", – додав радник голови ОП.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський попросив генсека ООН Антоніу Гуттереша сприяти у вивезенні з "Азовсталі" поранених.

Як повідомили бійці "Азова" 5 травня, українські військові не відтіснили російських окупантів з території заводу і там тривають кровопролитні бої. Водночас у приміщеннях підприємства перебуває багато поранених військових, які потребують допомоги.

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