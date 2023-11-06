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Воєнний стан і мобілізацію в Україні подовжать: Зеленський вніс до Ради законопроєкти 

Воєнний стан і мобілізацію в Україні подовжать: Зеленський вніс до Ради законопроєкти 

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Наступне подовження охопить період до середини лютого 2024 року.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження його указів щодо подовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Відповідні проєкти законів зареєстровані під номерами №10211 і №10212.

Президент пропонує парламенту затвердити свої укази щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації від 16 листопада 2023 року ще на 90 діб.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Через вторгнення РФ до України вже дев'ять разів подовжували термін дії воєнного стану та загальної мобілізації. Вперше це рішення було ухвалено 24 лютого 2022 року — Зеленський видав Указ №64/2022. Влітку, 17 серпня 2023 року, термін подовжили — від 18 серпня до 15 листопада.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ мобілізацію в Україні подовжували кілька разів:

  • до 23 серпня 2022 року
  • до 21 листопада 2022 року
  • до 19 лютого 2023 року
  • до 20 травня 2023 року
  • до 18 серпня 2023 року
  • до 15 листопада 2023 року

Наступне подовження мобілізації очікується в листопаді й триватиме орієнтовно до середини лютого 2024 року за умови, що в країні збережеться воєнний стан.

Що таке загальна мобілізація в Україні

Загальна мобілізація — це комплекс оперативних заходів для поповнення складу Збройних сил України, який задіюється на всій території країни одночасно.

Мобілізаційні заходи проводяться протягом 90 днів від моменту набуття чинності указу президента. У період мобілізації до лав ЗСУ призивають усіх військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, визнаних придатними або обмежено придатними для несення військової служби.

Мобілізацію здійснюють співробітники місцевих ТЦК і СП, а за необхідності — командири військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних сил України. Доки триває мобілізація, воєнкоми вручатимуть повістки військовозобов'язаним громадянам, які підлягають призову під час війни і не мають броні або відстрочки.

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