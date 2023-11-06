Воєнний стан і мобілізацію в Україні подовжать: Зеленський вніс до Ради законопроєкти 

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження його указів щодо подовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Відповідні проєкти законів зареєстровані під номерами №10211 і №10212.

Президент пропонує парламенту затвердити свої укази щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації від 16 листопада 2023 року ще на 90 діб.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Через вторгнення РФ до України вже дев'ять разів подовжували термін дії воєнного стану та загальної мобілізації. Вперше це рішення було ухвалено 24 лютого 2022 року — Зеленський видав Указ №64/2022. Влітку, 17 серпня 2023 року, термін подовжили — від 18 серпня до 15 листопада.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ мобілізацію в Україні подовжували кілька разів:

до 23 серпня 2022 року

до 21 листопада 2022 року

до 19 лютого 2023 року

до 20 травня 2023 року

до 18 серпня 2023 року

до 15 листопада 2023 року

Наступне подовження мобілізації очікується в листопаді й триватиме орієнтовно до середини лютого 2024 року за умови, що в країні збережеться воєнний стан.

Що таке загальна мобілізація в Україні

Загальна мобілізація — це комплекс оперативних заходів для поповнення складу Збройних сил України, який задіюється на всій території країни одночасно.

Мобілізаційні заходи проводяться протягом 90 днів від моменту набуття чинності указу президента. У період мобілізації до лав ЗСУ призивають усіх військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, визнаних придатними або обмежено придатними для несення військової служби.

Мобілізацію здійснюють співробітники місцевих ТЦК і СП, а за необхідності — командири військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних сил України. Доки триває мобілізація, воєнкоми вручатимуть повістки військовозобов'язаним громадянам, які підлягають призову під час війни і не мають броні або відстрочки.

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