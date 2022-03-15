Воєнний стан, додаткові кошти на армію, підтримка бізнесу: Рада ухвалила низку важливих законів на час війни

15 березня був плідний робочий день для парламентарів.

Від 24 лютого в Україні запровадили воєнний стан через цинічне вторгнення Росії до України. Від того часу життя громадян України кардинально змінилося. У вівторок, 15 березня, народні депутати ухвалили низку важливих змін, які допоможуть вистояти у боротьбі з російськими окупантами. Законопроєкти стосуються різних суспільно-політичних сфер життя українців.

ТСН.ua зібрав головні законопроєкти, ухвалені під час засідання ВР 15 березня.

Так, серед них:

Продовження воєнного стану ще на місяць,

Добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ прирівнються до учасників бойових дій, а також визначаються особами з інвалідністю внаслідок війни,

Бюджет армії України збільшився на майже 70 мільярдів гривень.

Від військової служби звільняються окремі категорії військовозобов’язаних.

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Продовження воєнного стану

ВР підтримала законопроєкт №7168 про подовження режиму воєнного стану ще на 30 днів - до 26 квітня. Підтримали рішення 343 народні депутати. Зауважиом, нинішній термін дії запровадженого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня 2022 року.

Збільшення бюджету українській армії

Законопроектом пропонується збільшити видатки за спеціальним фондом державного бюджету на 67,6 млрд грн кредитних коштів, залучених державою від уряду Великої Британії. В бюджетних періодах здійснюватиметься обслуговування і погашення залученого кредиту, обсяг якого становить 1,7 млрд фунтів стерлінгів.

Наголошується, що законопроєкт обмежує використання коштів з дорожнього фонду. Передусім їх витрачатимуть на боргові виплати держави, оборону, розвиток мережі та утримання доріг.

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Зарплати освітянам та стипендії студентам

Народні депутати проголосували за законопроєкт № 7133. Він передбачає державні гарантії на роботу та зарплату освітянам та виплату стипендій та надання гуртожитків студентам.

Голова політичної партії “Слуга Народу” Олена Шуляк зазначила, держава також гарантує місця у гуртожитку та у разі потреби забезпечення харчуванням. Цим будуть опікуватися Військово-цивільні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також громадські об’єднання та волонтерські організації.

Добровольців Тероборони прирівняли до ветеранів війни

Народні депутати внесли зміни до закону №7151 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", прирівнявши добровольців Територіальної оборони до ветеранів війни. "За" цей законопроєкт проголосували 344 нардепи. Відповідно до змін, до переліку ветеранів війни та членів сімей загиблих додали тих, хто воював у 2014 році та воює зараз – у 2022-му.

"Внести до пункту 19 частини першої статті 6 та пункту 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” зміни, якими добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України визнаватимуться учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни", - йдеться в документі.

Також читайте Знижені податки та скасований акциз: Кабмін повністю переформатовує економічну модель України Дозволено використовувати кошти з арештованих рахунків Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7154, який передбачає дрзвіл на користування коштами з арештованих рахунків. Це рішення дорзволяє, що тимчасово на період воєнного стану люди зможуть використовувати кошти зі своїх рахунків, на які державна виконавча служба наклала арешт. Однак є єдина умова - сума стягнення не перевищує 100 тис. грн. Юридичні особи-боржники зможуть використати арештовані рахунки на виплати працівникам – до п’яти мінімальних зарплат на місяць на одного співробітника. Можна воювати тим, кому обрано запобіжний захід Парламент ухвалив законопроєкт № 7149, який скасовує запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для тих, хто має бажання долучитися до військової служби та воювати проти ворога. Як йдеться у пояснювальній записці, це дозволить доукомплектувати армію України та інші військові формування для боротьби з агресором. Люди, яких не тримають під вартою на час слідства і яким обраний інший запобіжний захід, отримають змогу звернутися до прокурора для призову на військову службу під час мобілізації. Відповідні до закону, це не стосується людей, яких підозрюють у злочинах проти національної безпеки України та тяжких злочинів, передбачених ст. 115, 146-147, 152-156, 255, 2551, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 Кримінального кодексу України. Також читайте Уряд запустив програми додаткової фінансової підтримки фермерів, які планують посівну кампанію Додаткові податкові стимули для бізнесу Парламентарі ухвалили важливий закон для забезпечення підтримки громадян та бізнесу в Україні на період воєннного стану - 7137-д про дію податкових норм на період дії воєнного стану. Які важливі зміни:

• ФОПи та великий бізнес з оборотом до 10 млрд грн зможе сплачувати 2% єдиного. При цьому, звільняються від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

• ФОПи 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок добровільно.

• Затвердження правила нарахування ЄСВ, плати за землю, екологічного податку в умовах воєнного стану.

• Для продажу пального: ПДВ – 7%, акциз – 0.

• Звільнення від відповідальності за прострочення оплати споживчого кредиту.

• Звільнення від ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.

• Зупинення дії права виселяти з іпотечного житла його мешканців.

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