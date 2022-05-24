Воєнний стан продовжено: правові наслідки, які права не можуть бути обмежені

Воєнний стан продовжено: правові наслідки, які права не можуть бути обмежені

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 23 серпня. Які правові наслідки продовження воєнного стану, які конституційні права та свободи не можуть бути обмежені під час воєнного стану - в матеріалі ТСН.ua

Правовий режим воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади визначаються нормами Закону України «Про правовий режим воєнного стану».Правовий режим воєнного стану запроваджує та забезпечує заходи по його дотриманню військове командування разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

На період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

Обмеження, що можуть бути запроваджені в умовах воєнного стану щодо фізичних осіб такі:

Трудова повинність для окремих категорій працездатних осіб, які не залучені до роботи у сфері забезпечення життєдіяльності населення, оборонній сфері та не заброньовані за підприємствами, установами та організаціями. Регламентує трудову повинність Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.

До суспільно корисних робіт можуть бути залучені працездатні особи віком від 16 років, які не мають обмежень за станом здоров'я до роботи в умовах воєнного стану:

безробітні та інші незайняті особи,

працівники підприємств, що функціонують в умовах воєнного стану (за погодженням з їх керівниками), - у порядку переведення,

особи, зайняті в особистому сільському господарстві,

студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів,

особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

До суспільно корисних робіт не можуть бути залучені малолітні діти, діти віком від 14 до 15 років, жінки, які мають дітей віком до трьох років, а також вагітні жінки у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я.

Комендантська година.

Обмеження свободи пересування громадян , особливий режим в’їзду і виїзду, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

, особливий режим в’їзду і виїзду, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Перевірка документів, а в разі потреби огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян . Порядок дій регламентується Порядком перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану

. Порядок дій регламентується Порядком перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану З аборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан.

осіб на території, на якій діє воєнний стан. Заборона торгівл і алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, а також зброєю, сильнодійними хімічними й отруйними речовинами.

і алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, а також зброєю, сильнодійними хімічними й отруйними речовинами. Запровадження у разі необхідності нормованого забезпечення населення продовольчими й непродовольчими товарами.

Встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців , осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ.

, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, та розміщення військових частин, підрозділів і установ. Проведення евакуації населення , якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей.

, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей. Заборона проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів, регулювання роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації.

Обмеження, що можуть бути запроваджені в умовах воєнного стану щодо юридичних осіб

Використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій для потреб оборони.

підприємств, установ і організацій для потреб оборони. Відсторонення від роботи керівників п ідприємств, установ та організацій без збереження заробітної плати за неналежне виконання ними обов'язків, призначення виконувачів обов’язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій на час дії правового режиму воєнного стану.

ідприємств, установ та організацій без збереження заробітної плати за неналежне виконання ними обов'язків, призначення виконувачів обов’язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій на час дії правового режиму воєнного стану. Вилучення у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану у підприємств, установ і організацій, окремих громадян електронного, комунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп’ютерів , а також інших технічних засобів зв'язку.

разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану у підприємств, установ і організацій, окремих громадян , а також інших технічних засобів зв'язку. Примусове відчуження майна, в тому числі те, що перебуває у приватній або комунальній власності.Якщо попередньо не було відшкодовано вартість такого майна, надалі має бути здійснено повне відшкодування його вартості.

Які права не можуть бути обмежені в умовах воєнного стану?

Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України:

Не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Не можуть бути позбавлені громадянства і права змінити громадянство громадяни України, вони не може бути вигнані за межі України або виданий іншій державі.

громадяни України, вони не може бути вигнані за межі України або виданий іншій державі. Право на життя, право на повагу до гідності, право на свободу та особисту недоторканість.

право на повагу до гідності, право на свободу та особисту недоторканість. Право направляти індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування.

до органів державної влади та місцевого самоврядування. Право на житло .

. Право на шлюб і рівні права та обов'язки в шлюбі та сім'ї

і рівні права та обов'язки в шлюбі та сім'ї Рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони в шлюбі або поза ним.

незалежно від походження, а також від того, народжені вони в шлюбі або поза ним. Право на захист прав і свобод у суд і та право звертатися за захистом своїх прав до Омбудсмена.

і та право звертатися за захистом своїх прав до Омбудсмена. Право на відшкодування коштом держави або органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконними рішеннями органів державної влади.

коштом держави або органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконними рішеннями органів державної влади. Право знати свої права й обов'язки .

. Безповоротність зворотної дії закону .

. Право на професійну юридичну допомогу.

Право не виконувати явно злочинні розпорядження або накази.

явно злочинні розпорядження або накази. Не притягуватися двічі до юридичної відповідальності одного виду за одне і те ж правопорушення.

до юридичної відповідальності одного виду за одне і те ж правопорушення. Презумпція невинуватості.

Право на захист і відмову свідчити або давати пояснення відносно себе, членів сім'ї або близьких родичів.

або давати пояснення відносно себе, членів сім'ї або близьких родичів. Гарантія дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний строк відпустки та час відпочинку між змінами на час залучення громадян до виконання трудової повинності та відшкодування вартості майна у разі його примусового відчуження.

Читайте також:

У кого можуть забрати авто та інше майно під час війни, хто і коли може отримати компенсацію

Мобілізація в Україні: які бувають види повісток і де їх можуть вручати

Чи можуть військовослужбовці звільнитися зі служби під час воєнного стану