Воєнний стан та мобілізацію подовжать – Зеленський вніс до Ради законопроєкти

Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти про затвердження його указів щодо подовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні.

Відповідні проєкти зареєстровані під номерами 8419 та 8420.

Текст законопроєктів та супровідні документи наразі не оприлюднені на сайті парламенту.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

В Україні запровадили режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Мобілізації підлягають громадяни, здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років.

Напередодні народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що відповідні укази подовжать, найімовірніше, ще на 90 днів від 19 лютого 2023 року. До цього Верховна Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

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