"Воєнний театр почав рухатися": Жданов повідомив про дії окупантів від Харкова до Херсона

Російські війська почали масове перегрупування своїх сил по всій лінії фронту в Україні протяжністю практично в тисячу кілометрів.
Ситуація на фронтах війни більш-менш стабільна.
Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в ефірі свого YouTube-каналу 30 липня.
"Воєнний театр почав рухатися. Цей рух дуже активний, великий – від Харкова і до Херсона. Російські війська почали масове перегрупування військ по всій лінії фронту протяжністю практично в тисячу кілометрів. Тим не менш, ситуація на фронтах залишається більш-менш стабільною, є зміни в активності", – розповів експерт.
Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія формує третій окремий армійський корпус для війни в Україні, і це має завершитися до середини серпня.
Зауважимо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович анонсував, що російські війська можуть піти в новий наступ на півдні на початку серпня.
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