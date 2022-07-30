"Воєнний театр почав рухатися": Жданов повідомив про дії окупантів від Харкова до Херсона

Російські війська почали масове перегрупування своїх сил по всій лінії фронту в Україні протяжністю практично в тисячу кілометрів.

Ситуація на фронтах війни більш-менш стабільна.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в ефірі свого YouTube-каналу 30 липня.

"Воєнний театр почав рухатися. Цей рух дуже активний, великий – від Харкова і до Херсона. Російські війська почали масове перегрупування військ по всій лінії фронту протяжністю практично в тисячу кілометрів. Тим не менш, ситуація на фронтах залишається більш-менш стабільною, є зміни в активності", – розповів експерт.

Також читайте Росія готується кинути на війну в Україну понад 30 тисяч добровольців: подробиці від CNN

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія формує третій окремий армійський корпус для війни в Україні, і це має завершитися до середини серпня.

Зауважимо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович анонсував, що російські війська можуть піти в новий наступ на півдні на початку серпня.

"Палець бога" вже на фронті: Залужний продемонстрував роботу потужної М-270

Читайте також: