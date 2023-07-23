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"Воєнний злочин Кремля": у ЄС відреагували на нічну атаку по Одесі

"Воєнний злочин Кремля": у ЄС відреагували на нічну атаку по Одесі

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Воєнний злочин Кремля": у ЄС відреагували на нічну атаку по Одесі

Фото до і після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі 23 липня. ФОТО: Одеська єпархія

Від початку бойових дій Росія пошкодила сотні культурних об'єктів в Україні.

Атака РФ по Одесі у ніч проти 23 липня є воєнним злочином влади країни-агресорки.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він наголосив, що від початку бойових дій Росія пошкодила сотні культурних об'єктів в Україні.

"Безперервний російський ракетний терор Одеси, яка має захисний статус ЮНЕСКО, – це ще один воєнний злочин Кремля, який також зруйнував головний православний собор – об'єкт всесвітньої спадщини", – сказав Боррель.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки цієї ночі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, де була сильна пожежа через "приліт".

Додамо, внаслідок потужної ракетної атаки окупантів по Одесі у ніч проти 23 липня загинув чоловік, ще 22 осіб – травмовані.

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Дата публікації
Перегляди
79
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