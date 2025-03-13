Воєнний злочин РФ: на Курщині окупанти розстріляли українських бійців

Цей випадок – черговий доказ того, що РФ системно порушує міжнародне гуманітарне право та продовжує звірства проти полонених.

Російські військові вчинили черговий воєнний злочин, розстрілявши українських військовополонених у селі Козача Локня Курської області.

Про це написав Сергій Стерненко в соціальній мережі Х.

За попередніми даними, на оприлюдненому у мережі відео зафіксовані щонайменше п’ять убитих українських бійців.

Підрозділи ЗСУ, що перебували у цьому населеному пункті, близько тижня були заблоковані та відрізані від основних сил.

"Війна триває. І російські ви*****и і далі вбивають та катують. Вони нікуди не поділися, і у разі перемирʼя скористаються ним, щоб вдарити ще сильніше", – написав він.

Цю інформацію підтвердив також омбудсмен України Дмитро Лубінець.

"Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ. Виконуючи місію Омбудсмана України, направив листи до ООН та МКЧХ, аби цей воєнний злочин був зафіксований”, – заявив Лубінець.

Він наголосив, що ті, хто віддає накази та здійснює такі злочини, мають понести сувору відповідальність.

Українців закликають повідомляти про факти подібних злочинів на «гарячу лінію» Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20.

Нагадаємо, російські війська захопили Суджу в Курській області та ведуть бойові дії зі Збройними силами України в прикордонних селах Сумської області. Ймовірно армія РФ спробує створити буферну зону біля російсько-українського кордону.

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