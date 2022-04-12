Воєнний злочин РФ: Зеленський розповів, навіщо окупанти мінували все перед відступом

Воєнний злочин РФ: Зеленський розповів, навіщо окупанти мінували все перед відступом

За словами президента, росіяни свідомо робили все, щоб повернення у райони після деокупації було максимально небезпечним.

У північних регіонах України, звідки вигнали окупантів, тривають безпекові роботи. Передусім — розмінування.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за підсумками 11 квітня.

За його словами, російські війська залишили по собі десятки, якщо не сотні тисяч небезпечних предметів. Це снаряди, які не вибухнули, міни, розтяжки. Щодня сапери знешкоджують не менше декількох тисяч таких предметів.

"Окупанти залишали міни всюди. В будинках, які захоплювали. Просто на вулицях, у полях. Вони мінували майно людей, мінували машини, двері. Свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що через дії російської армії територія України на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі. Такі дії окупантів, на думку Зеленського, мають розглядатися як воєнний злочин російських військ.

"Вони свідомо зробили все, щоб убити чи покалічити якомога більше наших людей навіть тоді, коли були змушені відступити з нашої землі. Без відповідних наказів вони б цим не займалися", — підсумував глава держави.