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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
3 хв

Воєнний оглядач назвав найбільш пріоритетні напрямки для загарбників

Інтенсивність бойових дій на Донеччині залишається найвищою серед усіх напрямків фронту, адже саме цей регіон є головною ціллю для російських військ.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

На Донецькому напрямку тривають найзапекліші бої, адже для окупаційної армії Росії це ключовий вектор наступу.

Про це в етері Еспресо розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

«Першочерговою задачею окупантів є просування на Донецькому напрямку. І ми об’єктивно бачимо, що, по-перше, а) просування відбувається, по-друге, б) інтенсивність бойових дій саме на Донецькому або Покровському напрямку є найбільшою, незмінно найбільшою, з-поміж усіх ділянок фронту. По-третє, в) дуже складна ситуація у нас об’єктивно на Костянтинівському напрямку, а там, де Костянтинівський напрямок, там і Торецький напрямок. Тому що фактично наші оборонці в районі таких населених пунктів, як той же Торецьк, Щербинівка, Кліщіївка, той же Часів Яр — це все оборона на 180 градусів», — заявив він.

За його словами, ситуація ускладнюється логістично, зокрема через ворожі дрони.

«Це оборона з трьох сторін із надзвичайно складною логістикою, коли російські дрони її вибивають. І це не питання того, що росіяни такі хороші, або такі круті, або досягнули таких можливостей. Це питання того, що зараз об’єктивно, надзвичайно складною є задача логістики на фронті — як для нас, так і для них», — пояснив експерт.

Він наголосив, що війна зміщується у технологічну площину, і саме дрони визначають, хто має перевагу на конкретних ділянках.

«Війна рухається в технологічному сенсі, дрейфує в той напрямок, де, по суті, масштабування, покращення або концентрація можливостей дронових буде вирішувати якісь ділянки фронту. Станом на сьогодні і до сьогодні росіяни мають перевагу на Костянтинівській, Покровсько-Мирноградській агломерації. Вони об’єктивно мають ці переваги. Вони не йдуть в лоб Покровська, Костянтинівки чи Мирнограда. Вони її обходять, але не класичними фізичними клещатами, замикаючи, а формуючи просто, просуваючись в напрямку тилів і досягаючи тих рубежів, які дозволяють дронами перерізати логістику», — зазначив Пехньо.

На його думку, найбільшими загрозами лишаються Донецький та Куп’янський напрямки.

«Донецьк — пріоритет номер один, тобто Донеччина, східний напрямок. Пріоритет номер два — це, можливо, якось буде здивуванням, але я повторю свою думку: це не Сумщина. Сумщина не є тим сценарієм, який цікавий для окупантів і можливий для них, тому що зараз у них є 50 тисяч для наступу на Суми, а потрібно 150 тисяч. Запоріжжя — там є небезпечні ділянки, але загалом на Запоріжжя теж не вистачає сил. Херсон — це маячня, штурмувати Дніпро і наступати на Херсон», — вважає він.

За словами оглядача, Куп’янщина нині стала другою гарячою точкою.

«Другий напрямок, об’єктивно, де в росіян може бути успіх, і вони останнім часом його масштабовують і намагаються створити реальні проблеми — це Куп’янщина. Тобто першим буде Донецьк, другим буде Куп’янщина. От потрібно звертати на ці два напрямки головну нашу увагу, а все, що навколо буде відбуватися — це все є другорядним, на мою думку», — підсумував Пехньо.

Раніше повідомлялося, що у найближчі місяці армія РФ намагатиметься оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

Ми раніше інформували, що бійці 17-ї Полтавської бригади НГУ «Рейд» та Окремої артилерійської бригади НГУ активно здійснювали пошук і знищення ворожих цілей на Донеччині та на Запорізькому напрямку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
216
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