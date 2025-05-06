Воєнний злочин РФ: окупанти розстріляли трьох українських бійців на Донеччині

Умисне вбивство полонених військових ЗСУ на Донеччині: триває розслідування тяжкого воєнного злочину РФ / © ТСН.ua

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3 травня 2025 року на Донеччині росіяни розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За попередніми даними, троє українських воїнів виконували бойове завдання поблизу села Новопіль Волноваського району.

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Під час штурму противник оточив наших захисників, змусив їх скласти зброю та здатися. Після цього військовослужбовці зс рф, усвідомлюючи, що бійці вже не становлять загрози, розстріляли їх з автоматичної зброї.

Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Умисне вбивство військовополонених заборонене Женевськими конвенціями та вважається тяжким воєнним злочином.

© Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, росіяни змінюють тактику війни на Донеччині, адже програють. Вони намагаються заходити до Покровська з заходу, зі сходу, виходити на околиці. Зараз активно використовують легку техніку, особливо з урахуванням погодних умов.