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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Воєнний злочин РФ: окупанти розстріляли трьох українських бійців на Донеччині

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин трагедії та осіб, причетних до її скоєння.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Умисне вбивство полонених військових ЗСУ на Донеччині: триває розслідування грубого воєнного злочину РФ

Умисне вбивство полонених військових ЗСУ на Донеччині: триває розслідування тяжкого воєнного злочину РФ / © ТСН.ua

3 травня 2025 року на Донеччині росіяни розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За попередніми даними, троє українських воїнів виконували бойове завдання поблизу села Новопіль Волноваського району.

Під час штурму противник оточив наших захисників, змусив їх скласти зброю та здатися. Після цього військовослужбовці зс рф, усвідомлюючи, що бійці вже не становлять загрози, розстріляли їх з автоматичної зброї.

Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Умисне вбивство військовополонених заборонене Женевськими конвенціями та вважається тяжким воєнним злочином.

/ © Донецька обласна прокуратура

© Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, росіяни змінюють тактику війни на Донеччині, адже програють. Вони намагаються заходити до Покровська з заходу, зі сходу, виходити на околиці. Зараз активно використовують легку техніку, особливо з урахуванням погодних умов.

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