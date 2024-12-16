Воїн 152 окремої єгерської бригади знищив понад 10 окупантів, захищаючи позицію

Воїн 152 окремої єгерської бригади Сухопутних військ з позивним "Щасливчик", захищаючи позицію, знищив понад 10 окупантів.

Про це повідомляють Сухопутні війська України.

"Боєць перебував на позиціях під постійними обстрілами та штурмами противника понад 20 діб. Під час бойових зіткнень він сам ліквідував понад 10 ворожих піхотинців, які намагалися пробратися до нього на позиції. З чого тільки не стріляв воїн, щоб утримати позиції, вберегти побратимів і стримати загарбників. "Щасливчик" розповів, що деякі окупанти самі здавалися в полон, аби їх не знищили", — йдеться у повідомленні.

Також читайте Хто з мобілізованих найчастіше потрапляє до штурмових підрозділів: у ТЦК відповіли

Своє псевдо "Щасливчик" отримав через те, що його завжди переслідує вдача. Падав із драбини, потрапляв в аварії, але завжди залишався живим.

У Сухопутних військах зазначили, що на службі герой від 2013 року. Брав участь у АТО та ООС. Після перемоги воїн планує повернутися додому, але продовжити службу та після 25 років вислуги піти на пенсію. Вдома його чекають дружина і син.

Нагадаємо, в "Азові" розповіли, чому люди бояться йти служити та які існують проблеми.

Читайтек також: