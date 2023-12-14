Воїна зі Шрі-Ланки поховають поруч з його командиром на Рівненщині

За погодженням з родиною і за передсмертним бажанням самого воїна, його поховають біля могили його загиблого командира і друга.

На війні проти російських окупантів у Донецькій області загинув військовий Інтернаціонального легіону Шехан Ранішка.

Перед смертю він заповів, що його поховали не у себе на батьківщині, а біля свого командира, друга і побратима – загиблого жителя містечка Млинів на Рівненщині Тараса Коханюка.

Про це повідомили у Facebook місцевої тергромади.

"Військовий побратим, друг загиблого млинівчанина Тараса Коханюка, він став рідним для сім'ї Коханюків. Сенсом життя загиблого захисника було звільнення світу від зла. Хто знав загиблого військовослужбовця, кажуть про нього, що це – людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця", – йдеться в повідомленні місцевої ТГ.

За погодженням з родиною і за передсмертним бажанням самого воїна, Шехана Ранішку поховають у Млинові на Рівненщині, біля могили його військового командира і друга – Тараса Коханюка.

Шехан Ранішка

Що відомо про загиблого бійця Інтернаціонального легіону

Шехан Ранішка був молодшим сержантом ЗСУ, командиром 3 піхотного взводу, 3 піхотної роти ССО "Чарлі" Інтернаціонального легіону. У лавах ЗСУ він перебував від березня 2022 року. Отримав позивний "Дантист". Українські побратими називали його Даня.

У 2022 році президент відзначив Шехана Ранішку медаллю “За військову службу Україні”, у 2023-му – орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, Шехан Ранішка родом із Шрі-Ланки.

Раніше повідомлялося, що колишня депутатка парламенту Швеції підписала контракт із ЗСУ.

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