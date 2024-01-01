Воїни 79-ї бригади знищили укриття з окупантами на околиці Мар'їнки: з'явилося відео

Загарбники влаштували укриття в одному з небагатьох вцілілих будинків у Мар'їнці.

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили укриття з окупантами на околиці Мар'їнки.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов і оприлюднив відповідне відео.

"Околиці Мар'їнки, Донецька область. Влучання в один із небагатьох вцілілих будинків, де облаштували собі укриття російські окупанти. Працює 79-та окрема десантно-штурмова бригада", - йдеться у повідомленні під відео.

Воїни 79-ї бригади на околиці Мар'їнки знищили укриття з окупантами

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня було завдано удару по окупованому Лисичанську на Луганщині: сталося влучання в училище, де базувалися російські військові.

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