Воїни-десантники та морські піхотинці майстерно збили два ворожі вертольоти Мі-8: потужне відео

З'явилося відео, як воїни-десантники разом з бойовими побратимами з морської піхоти знищили два російських транспортно-бойових вертольота Мі-8.
Зазначається, що сьогодні, 21 квітня, в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України був знищений російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК "Stinger".
Відео відпрацювання по техніці окупантах опублікувало командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
На відеокадрах позначено червоною стрілкою місце падіння гвинтокрила окупантів.
Згодом інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілівший екіпаж, також був успішно знищений українськими бойовими побратимами з підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України.
Нагадаємо, на Ізюмському напрямку, де зараз тривають запеклі бої, Збройні сили збили ворожий винищувач Су-34. Найімовірніше, пілотам вдалося катапультуватися.
Читайте також:
- Російська армія у Маріуполі під час евакуації мирного населення пішла у наступ на ЗСУ, вдалося вивезти лише 80 людей
- "Путін мусить дозволити гуманітарний коридор": Байден про ситуацію у Маріуполі
- Про евакуацію з Маріуполя можна дізнатися на радіо на частоті АМ 873 кгц