Воїни-десантники та морські піхотинці майстерно збили два ворожі вертольоти Мі-8: потужне відео

Воїни-десантники та морські піхотинці майстерно збили два ворожі вертольоти Мі-8: потужне відео

З'явилося відео, як воїни-десантники разом з бойовими побратимами з морської піхоти знищили два російських транспортно-бойових вертольота Мі-8.

Зазначається, що сьогодні, 21 квітня, в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України був знищений російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК "Stinger".

Відео відпрацювання по техніці окупантах опублікувало командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

На відеокадрах позначено червоною стрілкою місце падіння гвинтокрила окупантів.

Також читайте Україна готується до військового шляху деблокади Маріуполя - Зеленський

Згодом інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілівший екіпаж, також був успішно знищений українськими бойовими побратимами з підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України.

Нагадаємо, на Ізюмському напрямку, де зараз тривають запеклі бої, Збройні сили збили ворожий винищувач Су-34. Найімовірніше, пілотам вдалося катапультуватися.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.