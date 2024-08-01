Воїни Міжнародного легіону ГУР підірвали ворожі склади боєприпасів і засоби РЕБ окупантів: відео

Від майстерних влучних ударів FPV-дронами палають російські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕБ.

Головне управління розвідки Міноборони України показало, як FPV-майстри ― воїни Міжнародного легіону ГУР нищать ворожі цілі.

Про це ГУР повідомило у Facebook і оприлюднило відповідне відео.

"У Сумській області поблизу державного кордону працюють воїни тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону ГУР МО України. Від майстерних влучних ударів FPV-дронами палають російські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕБ", – йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, напередодні джерела повідомили, що дрони ГУР атакували НПЗ та три військові аеродроми на території Росії. Зокрема, на аеродромі "Оленья" було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.

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