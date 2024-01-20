Воїни витримали – не витримав бетон: в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту

В Україні 20 січня вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту, які героїчно тримали оборону від 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року від атак окупаційної армії Росії.

День пам'яті захисників Донецького аеропорту офіційно започаткований спільним наказом міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України. Цей день став символом героїзму та самопожертви воїнів, що стоять за Україну перед важкими випробуваннями.

Донецький аеропорт став одним із символів опору російським окупантам.

Донецький аеропорт / Фото: Associated Press

Захисники Донецького аеропорту стримували навалу росіян протягом 242 днів. За дивовижну стійкість та незламність їх почали називати "кіборгами".

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це була одна з важких і принципових битв для України.

"242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави!", - наголосив президент.

Військові ЗСУ в Донецькому аеропорту / Фото: Facebook.com/sergei.loiko

Військові ЗСУ в Донецькому аеропорту / Фото: Facebook.com/sergei.loiko

Військові ЗСУ в Донецькому аеропорту / Фото: Facebook.com/sergei.loiko

Військові ЗСУ в Донецькому аеропорту / Фото: Facebook.com/sergei.loiko

Як наголосив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець: "Воїни витримали – не витримав бетон".

"Герої, які з незламним духом та гідністю до останнього відбивали удари російського ворога захищаючи рідну землю. Вони є прикладом мужності, незламності та відданості для кожного українця", - йдеться у його дописі.

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