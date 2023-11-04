Воїни Закарпатської 128-ї бригади стали жертвами ворожого удару на Запоріжжі — ЗМІ

Російська армія завдала удару, коли українські військові зібралися для нагородження на честь Дня артилерії.

В одному з прифронтових сіл Запорізької області внаслідок удару російської окупаційної армії загинули воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та місцеві мешканці.

Як повідомляє “УП” з посиланням на власні джерела в МВС, російська армія завдала удару, коли українські військові зібралися для нагородження на честь Дня артилерії.

За інформацією неназваного джерела, російська ракета влучила в місце скупчення людей у п’ятницю, 3 листопада, близько 10:00-11:00 години під час вручення нагород бійцям ЗСУ. Серед загиблих називають колишнього очільника Хмельницького обласного територіального центру комплектування, 45-річного Володимира Возного.

Раніше інформацію про загибель ексвійськкома під час бомбового удару на Запоріжжі підтвердив заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Відомо, що Володимир Возний у 2000-2003 роках проходив службу в 128-й окремій механізованій дивізії міста Берегове Закарпатської області, на основі якої сформовано 128-у окрему гірсько-штурмову бригаду.

Окрім того, у соцмережах з'явилося відео одного з військових, який повідомив, що у бригаді, яка стоїть у Запорізькій області, сталася надзвичайна подія під час урочистого нагородження у прифронтовому селі. Він додав, що загинуло “багато" захисників та цивільного населення, але не уточнив їх кількості.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, голова Закарпатської ОДА Віктор Микита закликав земляків утриматися від розважальних заходів у зв’язку з загибеллю воїнів 128-ї ОГШБр.

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