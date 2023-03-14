Воїни ЗСУ під час штурму російських позицій врятували полоненого побратима: дивовижна історія

Військовослужбовець ЗСУ з Нової Зеландії розповів про дивовижний порятунок свого побратима, якого російські окупанти утримували в полоні. Захисника України вдалось звільнити під час штурму російських позицій.

Про це доброволець написав у себе в Instagram.

Військовий з Нової Зеландії розповів, що під час штурму російських позицій, вони зайшли до підвалу будинку, в якому були російські окупанти. Звідти вони почули слова: "Я - українець". Спочатку військові були скептично налаштовані та думали, що це росіяни приготували для них пастку. Воїни навіть хотіли кинути до підвалу гранату, проте новозеландець їх зупинив та відправив до підвалу україномовного військового, який встановив контакт з полоненим.

Виявилось, що це - український захисник, якого росіяни два місяці тримали у полоні. Цього військового вважали загиблим. Новозеландець розповів, що ця історія порятунку - це найдивовижніше, що з ним сталось під час війни.

"Його очі зустрілися з моїми: "Нова Зеландія! Нова Зеландія!". Я подивився вниз. Я впізнав його, це був мій друг, якого, як я думав, убили росіяни", - згадує військовий.

Нагадаємо, у РФ сім'ї вбитого окупанта дозволили посидіти за партою з його фотографією.

Читайте також: