Воїни ЗСУ успішно відбили штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка

Ворог вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав.
На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються.
Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка воїни ЗСУ успішно відбили. Противник відійшов.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.
"Ворог вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, у Міноборони назвали три найгарячіші напрямки на фронті.
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