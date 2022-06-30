Воїни ЗСУ успішно відбили штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка

Ворог вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються.

Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка воїни ЗСУ успішно відбили. Противник відійшов.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Ворог вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у Міноборони назвали три найгарячіші напрямки на фронті.

Мапа війни на 30 червня

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