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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Воїни ГУР розбили окупантів на Запорізькому напрямку: потужні кадри

Наші воїни не залишили жодного шансу ворогові.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воїни ГУР розбили окупантів на Запорізькому напрямку

Воїни ГУР розбили окупантів на Запорізькому напрямку / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Бійці підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР МО України розбили окупантів на Запорізькому напрямку. Втрати армії РФ склали понад 10 осіб.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

На кадрах — влучна робота майстрів FPV та зачистка селища від російських солдатів.

“Втрати противника склали понад 12 осіб. Ще двох ворожих штурмовиків українські воїни взяли в полон”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 9 квітня ЗСУ знищили 927 580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
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