"Воювала" з гривнею: на Харківщині затримали зрадницю, яка хвалила Путіна

У селищі Чкаловське Чугуївського району Харківської області затримали 42-річну зрадницю. Жінка підтримувала диктатора Путіна та "воювала" з гривнею, запевняючи, що "Росія тут назавжди".

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

За даними слідства, 42-річна жителька Чкаловського під час окупації активно підтримувала диктатора Путіна. Вона переконувала місцевих, що "Росія тут назавжди і ЗСУ ніколи не повернуться". Також колаборантка влаштувала війну проти української гривні - вона закликала місцевих позбуватись національної валюти та вводити в обіг рублі.

Зрадниця закликала жителів Харківщини активно підтримувати російських окупантів. Їй уже повідомлено про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій РФ (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Затримання колаборантів в Україні

В Україні активно затримують колаборантів, які підтримують війну Росії проти України та звірства російських окупантів. Так, у Херсоні затримали трьох місцевих мешканців, які збирали голоси за проведення псевдореферендуму.

На Миколаївщині затримали колаборанта, який під час окупації Снігурівки допомагав окупантам "заробляти", продававши награбоване окупантами майно українців.

Наразі відомо, що від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.

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