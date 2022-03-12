Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Воювати за Україну зголосилися сотні чехів, держава забезпечить їм підтримку

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Воювати за Україну зголосилися сотні чехів, держава забезпечить їм підтримку

Associated Press

Наразі за Україну борються представники 52-ох країн світу. 

Понад 600 чехів зголосилися вступити в Інтернаціональний легіон Тероборони.

Про це повідомляє Dennik.cz.

Ці данні озвучив офіс президента Чехії. Там зазначають, що держава забезпечить підтримку всім громадянам Чехії, які вирішать вступити до ЗСУ.

Нагадаємо, що добровольці з усього світу прибувають до України і вступають до лав Інтернаціонального легіону, аби воювати проти російських окупантів. Наразі за Україну борються представники 52-ох країн світу. Воювати за Україну прибули військові з Польщі, країн Балтії, Скандинавії, а також з Великої Британії та США.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Читайте також:

Наступна публікація