Воювати за Україну зголосилися сотні чехів, держава забезпечить їм підтримку

Наразі за Україну борються представники 52-ох країн світу.

Понад 600 чехів зголосилися вступити в Інтернаціональний легіон Тероборони.

Про це повідомляє Dennik.cz.

Ці данні озвучив офіс президента Чехії. Там зазначають, що держава забезпечить підтримку всім громадянам Чехії, які вирішать вступити до ЗСУ.

Нагадаємо, що добровольці з усього світу прибувають до України і вступають до лав Інтернаціонального легіону, аби воювати проти російських окупантів. Наразі за Україну борються представники 52-ох країн світу. Воювати за Україну прибули військові з Польщі, країн Балтії, Скандинавії, а також з Великої Британії та США.

ТСН.ua