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Воював аж три дні: в Україні ліквідовано російського підполковника-пенсіонера

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Воював аж три дні: в Україні ліквідовано російського підполковника-пенсіонера

Фото: Associated Press

59-річному підполковнику Фомічову Олександру не сиділося спокійно на пенсії, й він поїхав до України.

На війні проти України загинув підполковник-пенсіонер ЗС РФ Олександр Фомічов. Він встиг повоювати аж три дні й був ліквідований захисниками нашої країни.

Його ім’я назвав офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц").

За його інформацією знищеному російському військовому було 59 років.

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Штефан традиційно потролив російських пропагандистів, написавши, що підполковник ворожої армії "успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку".

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні ліквідували сімох окупантів: пʼятьох ФСБівців та двох військових посадовців.

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Дата публікації
Перегляди
4021
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