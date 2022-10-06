Воював аж три дні: в Україні ліквідовано російського підполковника-пенсіонера

59-річному підполковнику Фомічову Олександру не сиділося спокійно на пенсії, й він поїхав до України.

На війні проти України загинув підполковник-пенсіонер ЗС РФ Олександр Фомічов. Він встиг повоювати аж три дні й був ліквідований захисниками нашої країни.

Його ім’я назвав офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц").

За його інформацією знищеному російському військовому було 59 років.

Штефан традиційно потролив російських пропагандистів, написавши, що підполковник ворожої армії "успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку".

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні ліквідували сімох окупантів: пʼятьох ФСБівців та двох військових посадовців.

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