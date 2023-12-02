Воював не довго: ЗСУ ліквідували "отамана казаків" – фото

Окупант вирушив на війну проти України у червні 2023 року.

Збройні сили України ліквідували на війні так званого "отамана казаків" Воздвиженського хуторського товариства Курганінського РКО Артема Феня.

Про це повідомив військовий Анатолій Штефан "Штірліц".

"Кинув дружину та коня та звалив шукати пригод до України. За традицією успішно був демобілізований", - зазначив військовий.

Ліквідований в Україні "отаман казаків" Артем Фень / Фото: Telegram / Анатолій Штефан

Як пишуть пропагандисти, Артем Фень вирушив на фронт добровольцем у складі "казачого" загону у червні 2023 року.

Нагадаємо, на війні ліквідували окупанта, який протягом кількох тижнів жорстоко знущався з кота, – тварина після катувань померла (фото).

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