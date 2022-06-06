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Воював у російській армії: на Волині затримали 30-річного чоловіка, який зрадив Україну

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Воював у російській армії: на Волині затримали 30-річного чоловіка, який зрадив Україну

Фото: Прокуратура Волинської області

У Волинській області затримали 30-річного чоловіка, який три роки служив у російській окупаційній армії.

Чоловіку інкримінують державну зраду, його затримали правоохоронці. 

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура. 

За даними слідства, житель Чернівецької області у 2016-2019 роках уклав контракт із російської армією. Він служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил РФ. 

Чоловіку інкримінують державну зраду - перехід на бік ворога в період збройного конфлікту (ч. 1 ст.111 КК України).

Нагадаємо, російського генерала, якого проклинають його рідні на Волині, заарештували нібито за зливання інформації ЗСУ

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