Воював у російській армії: на Волині затримали 30-річного чоловіка, який зрадив Україну

Воював у російській армії: на Волині затримали 30-річного чоловіка, який зрадив Україну

У Волинській області затримали 30-річного чоловіка, який три роки служив у російській окупаційній армії.

Чоловіку інкримінують державну зраду, його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, житель Чернівецької області у 2016-2019 роках уклав контракт із російської армією. Він служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил РФ.

Чоловіку інкримінують державну зраду - перехід на бік ворога в період збройного конфлікту (ч. 1 ст.111 КК України).

Нагадаємо, російського генерала, якого проклинають його рідні на Волині, заарештували нібито за зливання інформації ЗСУ.

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