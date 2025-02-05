Воював з 19 років та зустрів кохання на фронті: під Покровськом загинув Максим "Єнот" Ємець

На Покровському напрямку загинув військовий та поет Максим Ємець із позивним "Єнот". Він був воїном, про якого має дізнатися світ.

Про загибель бійця повідомила його кохана Оксана Рубаняк.

"Мій всесвіт"

За словами дівчини, у пари було багато нереалізованих планів та нездійснених мрій. Будинок за містом, діти, сімʼя.

Максим Ємець та Оксана Рубаняк

"І спільна старість більше 60-ти років, на менше ти не погоджувався. Впертий, як і я. А ще ніжний, турботливий, люблячий, коханий. Моє єдине кохання. Мій спокій. Мій всесвіт – Максим Ємець "Єнот", – написала вона.

Хлопець та дівчина зустрілися на одному з напрямків на фронті. Оксана розповідає, що Максим вмів кохати так, як ніхто. І робив її найщасливішою.

"Ти був воїном, про якого має дізнатися світ. Ти був борцем, віддав все своє життя війні. Я щиро захоплююся і поважаю твій шлях. Ти був тим, кому не байдуже, вкладався максимально у боротьбу, ти жив нею. Як і крайній час жив творчістю. Я видам твою збірку, котра практично на фінальному етапі. Я розкажу про тебе світу. Я нестиму тебе у своєму серці, котре не бʼється з моменту твоєї загибелі", – констатувала Рубаняк.

Вірш "Єнота" коханій

Вона додає, що зазвичай закохані були на різних напрямках, крім крайнього – Покровського. Саме він дав парі можливість частіше бачитись, але він в результаті назавжди забрав воїна. Попри зайнятість і відстань закохані знаходили можливість побачитись, спішили один до одного та шукали можливості. А вчора вона шукала його тіло, щоб просто побути побути.

"Знайшла, побачились. Але ти вже на мене не дивився, і ніколи не поглянеш. Єдине чого я хочу – до тебе", – написала кохана "Єнота".

Раніше військовий Сергій Тимощук розповів, як провів 22 дні в оточеному селі під Покровськом. Весь цей час він не знімав одяг та бронежилет, не мився, в туалет ходив у пакети, а їжу і воду отримував з дрона.

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