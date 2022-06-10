Воює за "рускій мір", а рідної мови майже не знає: історія окупанта народу мокша з Мордовії

Воює за "рускій мір", а рідної мови майже не знає: історія окупанта народу мокша з Мордовії

Окупант приїхав до України "захищати рускій мір", хоча його народ – на межі зникнення через тотальну русифікацію.

Серед багатьох російських окупантів, які потрапили в Україну в полон, увагу журналістів звернув житель Мордовії – представник народу мокша.

Журналісти "Idel.Реалії" поспілкувалися з окупантом, що потрапив у полон, а також поїхали у віддалене мордовське село до його близьких.

Вадим (ім'я змінено) родом із село Парапіно – це населений пункт майже зі стовідсотковим мокшанським населенням. Але сам окупант погано володіє рідною мовою.

"Говорю рідною мокшанською більш-менш. На ньому говорив тільки з батьками, сестри говорять російською, але розуміють рідну. З першого по дев'ятий класи вивчав мордовську мову і мордовську літературу. ...я з більшістю людей говорю тільки російською мовою. І з часом мова вивітрюється з голови", — пояснює 20-річний "захисник руського міра".

За словами окупанта, мокшанська мова ще якось зберігається в селах, а у містах нею майже ніхто не говорить. Військовослужбовець РФ звертає увагу, що рідна мова викладається виключно як предмет: всі інші предмети діти вивчають російською мовою.

У рідному селі окупанта, куди вирушили журналісти, Вадима всі знають. Він із багатодітної родини. Місцеві вважають, що окупант вирушив на війну вбивати українців через гроші.

На запитання, чи кажуть діти в селі мокшанською, місцеві розповідають, що директор школи — росіянка, тому "національне питання у загальноосвітньому процесі поставлене хитко".

"Ми своєю калякаємо, а вона не розуміє, про що ми говоримо. Не подобається їй, коли ми говоримо мокшанською, коли вона не розуміє нас. Думає, що негарне калякаємо. Діти наші в цю школу ходять, дитячий садок тут тепер теж російською мовою. Та й звідки їм знати рідну мову? Якщо і в школі, та й удома мокшанською майже не розмовляють", — зазначає співрозмовниця видання.

Жінка зізнається, що її онуки та онуки вже зовсім не володіють рідною мовою та говорять лише російською.

"Мокшанську мову зовсім втратити, чи що? Мокшанську мову не треба втрачати. Не треба залишати свою мову. Тепер до школи ходять — усі російською колікають, у садок ходять, і там теж тільки російською", — каже мордвинка.

Для розуміння

Ерзя і мокша — це угро-фінські народи, що живуть у російській Мордовії та Чувашії. Вони вважають себе окремими народами, хоча росіяни нав'язали для народів ерзя та мокша загальну назву мордва, стверджуючи, що це один народ.

Нагадаємо, що іньязор (лідер) народу Ерзя Сіресь Болянь разом із групою співвітчизників воював у лавах територіальної оборони міста Києва. Він закликав співвітчизників не їхати на загарбницьку війну в Україну та виступити проти Москви.

Раніше Сіресь Боляень звинуватив Росію в етноциді та закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Москву через її політику щодо національних меншин.

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