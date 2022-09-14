"Воюємо з усім блоком НАТО": Кадиров закликав оголосити мобілізацію та воєнний стан в Росії

Кадиров запевнив, що в Україні російська армія "ніде і нікуди не відступає".

Скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Росія начебто воює з усім блоком НАТО, а тому він виступає за введення воєнного стану і мобілізацію.

Про це "дон-дон" сказав у черговому відеозверненні, яке опублікував у Telegram.

"Так, якби була моя воля, я оголосив би по всій країні військовий стан і застосував би будь-яке озброєння, тому що сьогодні ми воюємо з цілим блоком НАТО. Це моя особиста думка. Кажу це не як голова республіки, а як громадянин", – сказав Кадиров.

Також він закликав російські регіони "не чекати, поки керівництво держави оголосить мобілізацію.

"Ми всі повинні мобілізуватися, кожен регіон повинен дати ті сили і засоби, які у них є", – зазначив терорист-глава Чечні.

Водночас він "заспокоїв найбільших і найскептичніших коментаторів". Кадиров запевнив, що в Україні російська армія "ніде і нікуди не відступає".

"Це все вкид та західні провокації. Не дозволяйте себе дурити. Наші генерали, які закінчили військові академії, чудово розуміються на тонкощах військової справи і дають противнику робити тільки те, що вигідно нам", – нахабно обманює терорист Кадиров.

Раніше Олег Жданов заявив, що оточення Путіна хоче "пустити Кадирова в забуття", щоб про нього ніхто навіть не згадував. Також він пояснив, чому Кадиров хоче втекти з Чечні до Кремля.

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