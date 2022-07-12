"Воюємо з довбой**ами": Арестович розповів подробиці потужних вибухів у Новій Каховці

Там ЗСУ накрили російські склади з озброєнням. Також окупанти біля складів розмістили ще і понад 40 бензовозів, що і спровокувало ще потужніші вибухи.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Мій знайомий артилерист називає такі цілі "полуничкою" – коли в районі складу боєприпасів ставлять повні бензовози. Понад сорок бензовозів. Було. Все-таки ми воюємо з довбй**ами", - написав Арестович.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області ввечері, 11 липня, прозвучали потужні вибухи. За попередніми даними, там детонують російські склади зброї.

Загалом Збройні сили України у понеділок, 11 липня, знищили шість російських складів з боєприпасами.

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