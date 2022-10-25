"Воюйте за незалежність Ічкерії" – Данілов порадив "кадирівцям" піти з України

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив так званим "кадирівцям" піти геть з України та боротися за незалежність Ічкерії.

Про це Олексій Данілов написав у Twitter.

"Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії - це краща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити РФ, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули..." - йдеться у дописі.

Рамзан Кадиров та його солдати у війні проти України

Лідер Чечні Рамзан Кадиров відкрито підтримує війну Володимира Путіна проти України. Він вже неодноразово заявляв, що чеченські найманці воюють проти ЗСУ.

Однак "успіх" на війні "кадирівці" показують не на полі бою, а лише у Тіктоку. Так, у вівторок, 25 жовтня, стало відомо, що українські воїни знищили групу "інтернет-вояків" у Херсонській області. Їхнє місцеперебування вирахували завдяки відео, опублікованому у Тіктоку.

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