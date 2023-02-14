Воюють у "гарячих" точках: Зеленський присвоїв 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді почесне найменування

Зокрема, бійці цієї бригади брали участь у боях за Соледар Донецької області.

Український президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України, яка базується на Івано-Франківщині, почесного найменування "Едельвейс".

Відповідний указ підписаний і опублікований 14 лютого на сайті президента.

"Зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України особовим складом 10 окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, постановля присвоїти 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "Едельвейс" та надалі іменувати її – 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних Сил України", - сказано у тексті документа.

У пресслужбі бригади "своє почесне найменування бригада кожного дня виборює у важких боях за Україну".

"Сьогодні для нас важливий день. Ми горді бути тими, якими Ви нас усі знаєте - Едельвейсами"! Бо для нас це не просто квітка. Це символ високої мети, до якої ми всі впевнено крокуємо. Перемога буде за нами!", - наголосили бійці.

Нагадаємо, під час звернення Володимир Зеленський повідомив, що ситуація у Донецькій та Луганській областях, де Росія розпочала свій наступ, залишається дуже важкою.

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